Как на Манежной площади готовятся к Рождественской ярмарке

Открытие локации планируется 19 декабря.

В среду, 2 декабря, в Петербурге началась подготовка Манежной площади к Рождественской ярмарке. Об этом сообщает корреспондент Piter.TV.

В этом году из-за пандемии коронавируса на рождественской ярмарке не будет катка и карусели. Однако торговая часть будет работать в штатном режиме. В настоящий момент, на месте осуществляется монтаж домиков. Планируется установить 118 торговых точек.

Тема новогодней ярмарки в этом году — "Щелкунчик и мышиный король".

Напомним, что во время проведения ярмарки будет ограничено движение по Манежной площади, по Кленовой и Итальянской улицам. Движение перекроют до 25 января.

Открытие локации планируется 19 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что главную новогоднюю ёлку с Дворцовой площади могут пустить на сувениры.

Фото:Рождественская ярмарка на Манежной/вк