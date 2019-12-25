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Власти Петербурга опровергли нехватку средств защиты в больнице Св. Георгия
Сегодня, 17:46
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IRINA_CHALKINA

Власти Петербурга опровергли нехватку средств защиты в больнице Св. Георгия

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Представители комитета добавили, что определенные проблемы со средствами защиты имели место, потому что больница покупала их самостоятельно.

В пятницу, 20 марта, власти Петербурга опровергли нехватку средств защиты в больнице Св. Георгия. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Смольного.

Как оказалось, в Twitter-аккаунте "Альянса врачей" опубликован пост, где якобы врач из больницы Св. Георгия заявляет о нехватке средств защиты в учреждении.

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга заявили, что ранее у больницы действительно были небольшие проблемы со средствами защиты, так как учреждение закупало его самостоятельно.  А после того, как больницу перепрофилирована в инфекционный стационар, расход медицинских масок возрос.

Отметим, что сегодня больнице Святого Георгия подарили 5 тысяч медицинских масок. Главный врач стационара Василия Стрижелецкого отметил, что в настоящее время медперсонал очень нуждается в медицинских масках.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские ветеринары заявили, что домашние животные не болеют коронавирусом.

Фото:Twitter, pixabay

Теги: коронавирус, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Новожилов Артём
Сегодня 18:13

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