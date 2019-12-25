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В Смольном опровергли информацию о подготовке к введению пропускного режима
Сегодня, 14:09
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nadezhda_sib

В Смольном опровергли информацию о подготовке к введению пропускного режима

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Подобная мера вводилась весной 2020-го года в Москве.

Комитет по информатизации и связи Петербурга сейчас не разрабатывал документ, который бы предусматривал введение в городе пропускного режима. Об этом Piter.TV узнал в ведомстве. Таким образом, в комитете опровергли информацию, которая начала распространяться 12-го ноября в ряде городских СМИ.

В ведомстве подчеркнули, что весной действительно рассматривались варианты о введении пропускного режима, технических особенностях. Решения прошли экспертизу. Само введение режима находится в полномочиях других ведомств и губернатора. 

Отметим, что такая мера в период "второй волны" ни разу не упоминалась чиновниками Петербурга. Более того, власти не раз подчеркивали, что хотели бы избежать строгих ограничительных мер. 

Фото: Piter.TV

Теги: ограничительные меры, пропускной режим
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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