В Смольном опровергли информацию о подготовке к введению пропускного режима

Подобная мера вводилась весной 2020-го года в Москве.

Комитет по информатизации и связи Петербурга сейчас не разрабатывал документ, который бы предусматривал введение в городе пропускного режима. Об этом Piter.TV узнал в ведомстве. Таким образом, в комитете опровергли информацию, которая начала распространяться 12-го ноября в ряде городских СМИ.

В ведомстве подчеркнули, что весной действительно рассматривались варианты о введении пропускного режима, технических особенностях. Решения прошли экспертизу. Само введение режима находится в полномочиях других ведомств и губернатора.

Отметим, что такая мера в период "второй волны" ни разу не упоминалась чиновниками Петербурга. Более того, власти не раз подчеркивали, что хотели бы избежать строгих ограничительных мер.

Фото: Piter.TV