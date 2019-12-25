В Смольном опровергли данные о застройке заказника "Озеро Щучье"

Поводом для заявления комитета стала "недостоверная новость" одного из интернет-изданий в Петербурге.

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга выпустил заявление, согласно которому заказник "Озеро Щучье" в Комарово не будут застраивать гостиницами.

Отмечается, что поводом для заявления комитета стала "недостоверная новость" одного из интернет-изданий в Петербурге. Публикация стала поводом для беспокойства жителей города и предметом активных обсуждений в социальных сетях.

В Смольном привели информацию, что с июля по август этого года проходили общественные обсуждения по проекту внесения изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга об образовании заказника. Режим особой охраны в границах заповедной территории будет изменен, а строительство любых новых зданий будет запрещено полностью.

В границах заповедника есть 39 земельных участков, образованных до настоящего времени, и в отношении которых уже определены виды разрешенного использования. Именно эти участки и будут перечислены в новой редакции положения о заказнике.

В комитете напомнили, что государственный природный заказник "Озеро Щучье" создан в январе 2011 года. Его площадь составляет 1157 гектаров. На заповедной территории, как и в других заказниках, действует режим особой охраны.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург приобретет соцобъекты на 5,7 млрд рублей. В них разместятся две школы, 11 детских садов, 1 объект культуры, а также три объекта здравоохранения.

Фото: Piter.tv