Петербург приобретет соцобъекты на 5,7 млрд рублей

В них разместятся две школы, 11 детских садов, 1 объект культуры, а также три объекта здравоохранения.

Во вторник, 15 сентября, стало известно о том, что Смольный намерен приобрести соцобъекты на 5,7 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что в этих помещениях разместятся две школы, 11 детских садов, 1 объект культуры, а также три объекта здравоохранения.

Градоначальник Петербурга Александр Беглов отметил, что Смольный продолжит выкупать здания для размещения в них детских садов, школ и поликлиник. Таким образом власти Северной столицы намерены ликвидировать дисбаланс между жилой и социальной застройкой.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов по традиции подвел итоги прошедшей недели.

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