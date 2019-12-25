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Петербург приобретет соцобъекты на 5,7 млрд рублей
Сегодня, 15:13
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IRINA_CHALKINA

Петербург приобретет соцобъекты на 5,7 млрд рублей

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В них разместятся две школы, 11 детских садов, 1 объект культуры, а также три объекта здравоохранения. 

Во вторник, 15 сентября, стало известно о том, что Смольный намерен приобрести соцобъекты на 5,7 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что в этих помещениях разместятся две школы, 11 детских садов, 1 объект культуры, а также три объекта здравоохранения. 

Градоначальник Петербурга Александр Беглов отметил, что Смольный продолжит выкупать здания для размещения в них детских садов, школ и поликлиник. Таким образом власти Северной столицы намерены  ликвидировать дисбаланс между жилой и социальной застройкой.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов по традиции подвел итоги прошедшей недели.

Фото:pixabay

Теги: александр беглов, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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