Беглов по традиции подвел итоги прошедшей недели

Многие события были связаны с годовщиной блокады Ленинграда.

Губернатор Петербурга Александр Беглов по уже сложившейся традиции подвел итоги прошедшей недели на своей странице "ВКонтакте". По словам градоначальника, многие события были связаны с годовщиной блокады Ленинграда.

Так, 8 сентября Беглов возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище, где в братских могилах лежат 420 тысяч ленинградцев и 70 тысяч защитников города. Вместе с руководителями трех регионов градоначальник открыл плиты в память о волгоградцах, новгородцах и ростовчанах, которые защищали невскую твердыню.

Также в годовщину со дня начала блокады Ленинграда на заводе "Каравай" была открыта выставка "Блокадный хлеб". На концерте памяти жертв Беглов вручил блокаднице Марии Копыловой дубликат утраченной медали "За оборону Ленинграда". 8 сентября состоялось торжественное открытие бюста маршала Леонида Говорова у школы, которая носит его имя. В церемонии приняли участие внуки военачальника.

Кроме того, на прошлой неделе состоялась беседа Александра Беглова с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, в ходе которой градоначальник отчитался о работе по борьбе с коронавирусом. Беглов заявил, что в городе развернули масштабную вакцинацию от гриппа, чтобы его сезонная эпидемия как можно меньше навредила горожанам.

Также губернатор обсудил с Александром Дюковым и руководством "Газпромнефти" первые результаты работы по созданию энергетического технохаба. Беглов поставил задачу к 2030 году в 6 раз увеличить число высокотехнологических предприятий. Кроме того, глава города поговорил с главой ВТБ Андреем Костиным о развитии аэропорта Пулково и строительстве широтной магистрали скоростного движения.

Ранее мы писали, что губернатор Петербурга вручил премию за укрепление народного единства и сохранение культурного наследия.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов