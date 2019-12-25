Смольный утвердил порядок бесплатного проезда во время Евро-2020

Болельщики, волонтеры и аккредитованные журналисты смогут свободно пользоваться рядом маршрутов при простых условиях.

Петербургские власти утвердили правила предоставления бесплатного проезда в период проведения в городе матчей Евро-2020. Отмечается, что порядок будет тем же, что и на чемпионате мира по футболу в 2018 году, город планирует потратить на эти цели 75 миллионов рублей. Соответствующее решение принял губернатор Александр Беглов 16 марта на рабочем совещании.

Болельщики смогут бесплатно и сколько угодно пользоваться специальными маршрутами в течение двух дней: с начала дня матча, на который у спортивных фанатов имеется билет, до конца следующего дня. Среди таких маршрутов есть все линии метрополитена, трассы пригородных поездов в границах города и области, маршруты трамваев №19 и №48, а также автобусов-шаттлов. Бесплатно проехать на перечисленном транспорте можно с помощью персональной ID-карты и билета на матч или транспортной картой болельщика.

Кроме того, в особой категории бесплатного проезда окажутся волонтеры чемпионата, лиц из списка УЕФА и аккредитованные журналисты. Все они смогут пользоваться маршрутами с 10 мая по 13 июля при наличии карты аккредитации и специального проездного билета.

Ранее мы рассказывали, что FAN ID на Евро-2020 в Петербурге заказали более 24 тыс. болельщиков.

Фото: Piter.TV