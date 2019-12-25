В Смольном оценили возможность совместить кружки со школьными занятиями

Инициатива от горожан поступила в комментариях на странице губернатора города.

В Смольном отреагировали на предложение горожан совместить детские кружки со школьными занятиями. Инициатива от горожан поступила в комментариях на странице губернатора города Александра Беглова. Опубликовавший высказывание пользователь обратил внимание, что учащимся труду и физкультуре было бы интересно предоставить возможность заниматься "как на секциях" или если ребенок уже занимается дополнительно каким-либо занятием (например, определенным видом спорта), то освободить его от этих занятий.

Представитель комитета по образованию в комментарии порталу "Невские новости" рассказала, что в настоящее время существует тенденция сближения дополнительного образования с общим, что является правильным. Однако полного "слияния" сейчас ожидать не стоит – у предметов в школе существуют собственные стандарты, а у детских кружков – нет, отметили в Смольном. В своей сфере это является преимуществом, что является поводом к самореализации ребенка.

Ранее комитет по образованию Петербурга опроверг информацию о том, что ведомство ежедневно собирает данные об израсходованных в школах санитайзерах, тряпочках и дезинфицирующих средствах.

Фото: Piter.tv