В Смольном оценили ситуацию с нехваткой медперсонала в стационарах

Помогают врачам также студенты вузов и колледжей.

Власти Северной столицы оценили ситуацию с нехваткой медперсонала в стационарах. Об этом сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению Северной столицы.

В городской администрации отметили, что нехватка участковых врачей наблюдалась и до начала пандемии. На сегодняшний день в стационарах Петербурга работают 529 представителей младшего персонала, 821 медработник среднего звена и 79 врачей-стажеров.

Отмечается, что также петербургским медикам помога.т студенты профильных вузов.

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Фото: Piter.TV