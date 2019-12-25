На сегодня в городских петербургских клиниках находится 1210 аппаратов искусственной вентиляции легких.

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что власти Петербурга оценили число ИВЛ после отзыва аппаратов "Авента-М". Об этом сообщают в администрации города.

Известно, что на сегодняшний день в городских петербургских клиниках находится 1210 аппаратов искусственной вентиляции легких. При этом дефицит соответствующих аппаратов составляет 667 единиц. основными производителями ИВЛ, которые сейчас используются в Петербурге является Германия, Швейцария и Ирландия.

Отметим, что ранее в пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева заявили, что в Северной столице хватает ИВЛ для лечения больных COVID-19.

Ранее мы сообщили о том, что в комздраве рассказали о еще трех смертельных случаях коронавируса.

Фото:Piter.TV