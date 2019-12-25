В Смольном объяснили работу техники на улицах без снега

В бесснежные дни техника борется с грязью.

Петербуржцы уже не в первый раз замечают на пустых улицах Петербурга уборочную технику. Машины с внушительными ковшами разъезжают по городу даже в бесснежные дни и будто бы собирают ковшами воздух. Горожане шутят, что техника занимается уборкой невидимого снега.

В комитете по благоустройству Piter.TV разъяснили, зачем техника, казалось бы, катается по Петербургу без дела. Как выяснилось, кажущиеся чистыми улицы всегда требуют дополнительной уборки.

В углах, у поребриков всегда скапливается грязь. Ее нужно убирать, поскольку она засоряет все подходы к городской канализации. В случае крупных осадков эти неочищенные подходы засорятся, вода будет застаиваться. – рассказали в комблаге.

Лотковая зона, та самая, у поребриков, всегда должна быть в чистоте, именно этим и занимается техника с ковшами.

Ранее мы рассказывали, что снег на Русановской мешает коммунальщикам убирать мусор.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти