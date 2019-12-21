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Администрация Невского района отказалась убираться на Русановской из-за прошлогоднего снега
Сегодня, 22:05
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nadezhda_sib

Администрация Невского района отказалась убираться на Русановской из-за прошлогоднего снега

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Сейчас по факту произошедшего ведется проверка.

Петербуржец попросил администрацию Невского района провести уборку на Русановской улице. Администрация отказалась решить проблемы, сославшись на осадки и промерзание грунта. Анонимный пользователь опубликовал ответ в социальных сетях и обратил внимание на то, что фото было сделано не в этом году.

Уборка на участке запланирована до 1 мая 2020 года. При благоприятных условиях убраться там пообещали еще раньше.

Вечером в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" было опубликовано сообщение о том, что после публикации была назначена служебная проверка. В пресс-службе пообещали наказать виновных лиц, которые предоставили недостоверные сведения.

Фото: vk.com/unreleased_dtp

Теги: невский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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