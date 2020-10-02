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В Смольном объяснили "радиофобам", что нет причин бояться установки вышек сотовой связи
Сегодня, 12:15
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В Смольном объяснили "радиофобам", что нет причин бояться установки вышек сотовой связи

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Интенсивность базовых станций в России в 10 раз ниже допустимых для стран ЕС показателей. 

В администрации Петербурга рассказали, почему не нужно бояться появления новых вышек сотовой связи. Некоторые горожане переживают по поводу излучения от ретрансляторов. Вице-губернатор города Станислав Казарин на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал, что мощность излучения микроволновки в пять раз выше излучения мобильного телефона.

Кроме того, представитель Смольного отметил, что интенсивность базовых станций в России в 10 раз ниже допустимых для стран ЕС показателей. 

Ранее на Piter.tv: петербуржцы нашли замену Airbnb.

Фото: pxhere.com

Теги: вышки сотовой связи, излучение, ответ смольного, радиофобы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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