В Белгородской области ВСУ повредили порядка 70 вышек сотовой связи

Вячеслав Гладков сообщил о внимании властей на сохранение связи в регионе.

На территории Белгородской области Вооруженные силы Украины повредили порядка 70 вышек сотовой связи. За последние две недели региональные власти восстановили девять таких вышек. Соответствующее заявление сделал местный глава Вячеслав Гладков через собственный Telegram-канал. Российский чиновник указал на то, что специалисты проверили состояние проводной связи, находящейся в приграничных районах.

За последние несколько лет уже забыли, что она существует. Все пользуются сотовой связью. Увидели, что в 24 населенных пунктах <…> есть порывы. Постараемся быстро восстановить их, понимаем, что она крайне необходима жителям Вячеслав Гладков, глава региона

Замгубернатора Белгородской области вступил в отряд "Барс-Белгород".

Фото и видео: Telegram / настоящий Гладков