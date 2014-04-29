Петербуржцы нашли замену Airbnb

Жители Петербурга в 2 раза чаще стали обращаться к отечественным сервисам онлайн-бронирования жилья после заявления крупнейших международных систем бронирования об уходе с российского рынка. В мае объем передачи данных на этих площадках вырос на 165% относительно того же периода в 2021 году. К таким выводам пришли эксперты МегаФона, проанализировав data-трафик своих абонентов в регионе.

Наибольшим спросом стали пользоваться сервисы для краткосрочного бронирования апартаментов и квартир. К таким выводам пришли эксперты МегаФона, проанализировав мобильный трафик своих клиентов на 10 крупнейших онлайн-площадках для прямого бронирования жилья.

Статистика показала, что пользователи стали чаще выбирать для отдыха квартиры и апартаменты вместо привычных отелей. Сервис для бронирования жилья "Суточно.ру" стал самым востребованным и одним из быстрорастущих у петербуржцев. Еще в мае прошлого года среднемесячный мобильный трафик на ресурсе составлял 6% от общего потребления информации в поисковых системах бронирования. В мае текущего года популярность ресурса выросла в 4,5 раза, а доля абонентского трафика на сайте превысила 36% от общего показателя. Такая динамика доказывает, что путешественники начали экономить на проживании и более рационально подходить к планированию отдыха, отдавая предпочтение самостоятельному размещению.

Второе место в рейтинге популярных отечественных ресурсов заняла онлайн-платформа для бронирования отелей 101hotels.com. Весной 2021 на долю сервиса приходилось 5% от всего объема передачи данных в системах бронирования. В мае текущего года порядка 14% от общего трафика в поисковиках абоненты стали тратить на этот ресурс.

Замыкает тройку лидеров система прямого бронирования Tvill.ru. За год доля сервиса в потребляемом абонентами data-трафике увеличилась с 7% до 13%.

Взрывной рост показала система национального бронирования отелей Bronevik.com – этой весной жители региона в 13 раз чаще стали обращаться на ресурс, чем годом ранее. Однако, такая динамика не вывела поисковик на лидирующие позиции в рейтинге. Он занимает чуть более 2% абонентского потребления от всех анализируемых сервисов.

В начале 2022 на долю международных сервисов Booking и Airbnb приходилось 78% интернет-трафика клиентов МегаФона в регионе. Вслед за заявлением о прекращении деятельности в России, ушел и абонентский трафик с ресурсов. Пользовательская активность на онлайн-площадках в начале марта резко снизилась в 3 раза и перераспределилось между российскими платформами для онлайн-бронирования жилья.

Чаще всего для онлайн-подбора жилья абоненты МегаФона в Санкт-Петербурге используют смартфоны – на них приходится более 65% трафика. А вот планшетами для бронирования жители региона пользуются в 104 раза реже.

Фото: Piter.tv



