В Петербурге и Ленобласти может ухудшиться качество связи

Один из авторов проекта Андрей Рябоконь отмечает, что местные жители жалуются на незаконность размещения сооружений возле домов и социальных объектов.

В Петербурге и Ленобласти депутаты рассматривают законопроект об увеличении допустимого расстояния от вышек связи до жилых домов до 100 метров, а до детских площадок, школ и других социальных объектов – до 150 метров. Об том пишет телеканал "360".

Один из авторов проекта Андрей Рябоконь отмечает, что местные жители жалуются на незаконность размещения сооружений возле домов и социальных объектов. Некоторые считают, что они могут угрожать их здоровью.

Операторы связи опасаются, что в центре Петербурга связь "может исчезнуть совсем", а если они решат сохранить ее качество, то придется платить штрафы за нарушение новых норм. В Минцифры РФ пообещали детально "проработать" вопрос.

По словам доцента кафедры РЭУ имени Г. В. Плеханова, кандидата технических наук Дмитрия Зиборова, все базовые станции проходят специальные проверки Роспотребнадзора. Он также добавил, что "эти станции считаются безопасными для установки даже на сами жилые здания". Со специалистом согласился директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

Существуют санпиновские нормы, градостроительные нормы, которые уже регламентируют вопрос установки вышек связи вблизи жилых объектов. Все операторы давно на них опираются. Павел Мясоедов, директор компании "Интеллектуальный Резерв"

Эксперты сходятся в том, что на федеральном уровне ничего не изменится, возможно лишь внесение правок в петербургский законопроект.

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