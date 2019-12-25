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В Смольном объяснили, почему не выделили деньги на завершение мемориала в память о жертвах теракта
Сегодня, 19:48
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Смольном объяснили, почему не выделили деньги на завершение мемориала в память о жертвах теракта

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Речь идет о авиакатастрофе над Синайским полуостровом, которая произошла 31 октября 2015 года.

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев объяснил, почему Смольный не оплатил работы по установке мемориала "Сложенные крылья" в память о погибших в авиакатастрофе над Синаем. С ним пообщалась "Фонтанка".

Мемориал был открыт в 2017-м году, однако впоследствии его дорабатывали, сделали более масштабным. По словам Эргашева, на первом этапе власти выделили 2,2 млн рублей на "возмещение затрат, связанных с изготовлением памятника". Тогда не планировалось, что памятник будут дорабатывать. Выделение средств, которые понадобились в дальнейшем, были бы признаны нецелевым использованием средств. 

В связи с этим родственники погибших собирали деньги своими силами. Главой фонда "Рейс 9268" Ирина Захарова теперь должна 3,5 млн рублей за проведенные работы. 

Завершенный мемориал открыли 30 октября — накануне 6-летней годовщины со дня трагедии. 

Фото: Instagram / @s_skarsgord

Теги: мемориал, сложенные крылья
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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