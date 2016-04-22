В Петербурге открыли завершенный мемориал погибшим над Синаем

Родственники погибших почтили их память накануне 6-й годовщины со дня катастрофы.

В субботу, 30 октября, на Серафимовском кладбище прошла панихида в память о жертвах катастрофы над Синаем. На траурном мероприятии открыли завершенный мемориал "Сложенные крылья".

К 11 часам родные погибших собрались на Серафимовском кладбище. Панихиду провел священник и настоятель будущего храма Димитрия Солунского Сергей Кубышкин. Также погибших вспоминали на Румболовской горе во Всеволожске. В 13 часов там состоялось возложение цветов.

На гранитных плитах мемориала появились все портреты погибших. Отметим, что мемориал был открыт еще в 2017-м году, однако теперь он стал масштабнее.

Напомним, авиакатастрофа над Синаем произошла 31 октября 2015 года. Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург, взорвался через 23 минуты после начала полета. Погибли 224 человека, в том числе 25 детей. В Египте пообещали выплатить компенсацию семьям погибших.

Видео: ВКонтакте / Благотворительный фонд "Рейс 9268"