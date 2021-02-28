Логика обслуживания заявителей для голосового помощника жестко предопределена.

В Смольном объяснили, почему голосового помощника службы 122 назвали Викторией. Об этом газете "Петербургский дневник" рассказал вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин. Он напомнил, что имя происходит от латинского victoria – "победа", "победительница".

Голосовой помощник круглосуточно бьется за победу в борьбе с COVID-19, помогая петербуржцам вызвать врача к заболевшим людям, отметил вице-губернатор.

Служба 122 начала работу в Петербурге в апреле, отвечая на вопросы горожан, касающиеся жизни в условиях пандемии коронавируса. Голосовой помощник "Виктория" стал доступен горожанам с января 2021 года. Логика обслуживания заявителей для голосового помощника жестко предопределена – в отличие от Siri или "Алисы", попросить "Викторию" рассказать сказку не получится, добавил Казарин.

Работу скорой помощи в Петербурге собираются дополнить сервисом как у агрегаторов такси. Приложение позволит отслеживать геолокацию и ожидаемое время прибытия вызванной по телефону скорой.

Фото: Piter.tv