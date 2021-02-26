В Петербурге создадут сервис, который позволит следить за скорой помощью на карте

Реализовать данный проект планируют уже в этом году.

Работу скорой помощи в Петербурге собираются дополнить сервисом, как у агрегаторов такси. Приложение позволит отслеживать геолокацию и ожидаемое время прибытия вызванной по телефону скорой. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин, отвечающий за цифровизацию.

По поручению губернатора мы подходим к проекту, когда человек, вызвав скорую помощь, сможет отслеживать местонахождение кареты в своем мобильном приложении или на специальном сайте. Станислав Казарин, вице-губернатор Петербурга

Реализовать данный проект планируют уже в этом году.

В конце января полиция установила личность водителя, который не пропустил карету "скорой помощи".

Фото: Piter.tv