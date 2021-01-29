Полиция установила личность водителя, который не пропустил карету "скорой помощи"

Объяснить свой поступок водитель "Сузуки" не смог.

Полиция установила личность водителя "Сузуки", который не хотел предоставлять преимущество в движении карете скорой помощи в Петербурге. Мужчину привлекли к административной ответственности, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

По словам нарушителя, он хотел уступить дорогу, но почему-то все пошло не так. 32-летний Алексей работает ведущим инженером в теплоэнергетической компании.

Скорая помощь двигалась по проспекту Энгельса с включенными спецсигналами. Видеозапись с действиями водителя попала в Интернет. Кто-то из пользователей направил обращение на сайте Госавтоинспекции, после чего нарушителем заинтересовалась дорожная полиция. По законодательству мужчину могут лишить прав на срок до одного года.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО, vk.com/ru_chp