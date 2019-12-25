В Смольном объяснили отсутствие данных о госпитализациях с ковидом в статистике

Журналистов заинтересовало, почему в отчетных материалах не появляется подробная информацию о новых заболевших коронавирусом в городе.

В пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга рассказали, по какой причине из ежедневной статистики по COVID-19 в городе пропали данные о госпитализированных. Об этом 25 июня сообщил портал "Форпост Северо-Запад". В комздраве ответили журналистам, что эта информация не является обязательной к публикации.

Законодательство Российской Федерации не содержит обязательный перечень данных, которые должны публиковаться о ситуации с распространением коронавирусной инфекции Пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга

В комитете также отправили за оперативной информацией по коронавирусу в городе на другие площадки помимо временно закрытого чата в мессенджере Whatsapp. Такими площадками стал телеграм-канал ведомства и правительственные ресурсы Смольного.

Оперативная информация Комитета по здравоохранению публикуется на сайте www.zdrav.spb.ru, на сайте www.gov.spb.ru, на странице Комитета здравоохранению в vk.com. Также оперативная информация теперь доступна в телеграм-канале по адресу t.me/komzdravspb. Официальные запросы от СМИ принимаются по почте: ron@kzdrav.gov.spb.ru Пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга

Фото: Piter.tv