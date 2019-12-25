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В Смольном объяснили очередь из скорых у Покровской больницы
Сегодня, 10:44
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В Смольном объяснили очередь из скорых у Покровской больницы

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Как оказалось, городская система здравоохранения перегружена.

В пятницу, 24 апреля, стало известно, почему у Покровской больницы образовалась огромная очередь из машин скорой помощи. Ситуацию объяснили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Как оказалось, городская система здравоохранения перегружена.

Городская система здравоохранения перегружена в связи с ростом числа пациентов с симптомами новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в Санкт-Петербурге больных принимают девять медицинских учреждений, развернуто 4 013 коек

сказано в сообщении

По последним данным, в Петербурге зафиксировано 253 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы устроили карантинный рейв на балконах под "Плачу на техно".

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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