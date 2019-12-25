В Смольном объяснили несовпадение смертей от коронавируса с числом кремаций

На появившуюся информацию отреагировали в комитете по здравоохранению.

Из правительства Петербурга поступили разъяснения о разнящейся статистике по коронавирусу в Петербурге.

Накануне портал "Фонтанка" указал на то, что в петербургском крематории на Шафировском насчитали больше смертей от коронавируса, чем в официальной статистике.

В распоряжении журналистов оказался "Журнал учета актов проведения кремаций тел умерших (погибших), зараженных новой коронавирусной инфекцией". В ней значилось, что в период с 14 апреля по 27 октября сожгли 5868 тел, которые шли с пометкой COVID+. По официальным данным – 3674 летальных исхода от коронавируса, то есть разница более чем в 2000 человек.

Первый заместитель главы комитета по здравоохранению Андрей Сарана прокомментировал ситуацию. 3674 человека, которые были кремированы в период с 14 апреля по 27 октября, являются "истинно больными", сообщил представитель Смольного.

Статистика складывается по трем направлениям, отметил чиновник. Первое – это пациенты "истинно больные", которые болели коронавирусом и погибли от него, Второе направление – это заболевшие коронавирусом, у которых была другая патология, а COVID-19 был сопутствующим заболеванием. Третье – пациенты, у которых коронавирус был найден при вскрытии.

Сарана напомнил, что ранее было принято решение, что всех потенциально опасных пациентов, которые умерли и находились в перепрофилированных учреждениях были либо кремированы, либо похоронены в закрытых гробах.

Представитель комитета напомнил, что между моментом смерти пациента и его попаданием в статистику проходит большое время, которое доходило в "первую волну" до 1,5 месяцев. Когда были изменены условия регистрации смертей, то процедура стала проходить оперативнее, добавил Сарана.

Фото: Piter.tv