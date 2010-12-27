В Смольном обсудили способы снижения смертности среди петербуржцев

В текущем году откроется восемь отделений и будет создана сеть профильных амбулаторных центров.

Во вторник, 1 октября, стало известно о том, что петербургские депутаты обсудили способы снижения смертности. Сообщает городская администрация.

Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина заявила, что в текущем году откроется восемь отделений и будет создана сеть профильных амбулаторных центров. При этом через три года такие отделения должны появиться в каждом районе Северной столицы.

Также на заседании обсудили городской проект "Электронное здравоохранение". Напомним, что над ним совместно работают ГУ "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга" и комитета по здравоохранению.

В Смольном отметили, что Анна Митянина поручила соответствующим ведомствам организовать проверку учреждений города в связи с началом сезона эпидемий гриппа и случаев заражения корью.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге начал работать первый центр амбулаторной онкологической помощи.

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