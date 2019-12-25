В Смольном не подтвердили передачу музеев Александро-Невской лавры РПЦ

Речь идет о Благовещенской, Лазаревской церквях и о церкви Тихвинской иконы Божией матери.

Во вторник, 17 ноября, стало известно о том, что власти Петербурга не подтвердили передачу музеев Александро-Невской лавры РПЦ. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Ранее в СМИ появилась информация, что накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко попросил Александра Беглова передать помещения храмов Александро-Невской лавры в безвозмездное пользование Русской православной церкви (РПЦ). Речь идет о Благовещенской, Лазаревской церквях и о церкви Тихвинской иконы Божией матери.

Как оказалось, это письмо было лишь обращением, а не распоряжением.

Ранее мы сообщали о том, что на капитальную реставрацию дачи Громова в Лопухинском саду потребовалось четыре года.

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