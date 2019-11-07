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На капитальную реставрацию дачи Громова в Лопухинском саду потребовалось четыре года
Сегодня, 17:50
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На капитальную реставрацию дачи Громова в Лопухинском саду потребовалось четыре года

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В здании расположится подростково-молодежный центр "Петроградский".

В Петербурге полностью завершили реставрацию дачи лесопромышленника Василия Громова в Лопухинском саду. Деревянное здание простаивало с 2009-го года, рассказала пресс-служба губернатора города.

Простой привел к тому, что состояние фасадов и отделка интерьеров значительно ухудшились. Реставрация началась в 2016-м году. Во время работ специалисты укрепили фундамент, очистили подвалы, отреставрировали крышу, стены, перекрытия, восстановили кирпичную кладку дымовых труб. В процессе была обнаружена уникальная живопись. В подвале под залежами мусора нашли мраморные скульптуры и гипсовый бюст. Предполагается, что на нем изображен отец бывшего владельца дачи ― Федул Громов. 

Отмечается, что дача Громова ― одно из немногих деревянных строений, которое сохранилось в центре Петербурга. В здании будет находиться Центр искусств Петроградского района государственного учреждения "Подростково-молодёжный центр "Петроградский". Внутренней отделкой будут заниматься специалисты района. 

В общем на реставрацию потребовалось 285 млн рублей. 

Фото: пресс-служба КГИОП

Теги: дача громова, лопухинский сад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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