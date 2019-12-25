В Смольном не исключили ужесточения ограничений из-за коронавируса

На данный момент в правительстве обсуждают обязательный перевод на дистанционное обучение 5-11 классов.

Власти Петербурга снова обсуждают ужесточение коронавирусного режима на фоне роста заболеваемости. Об этом сообщила "Фонтанка".

На данный момент в правительстве обсуждают обязательный перевод на дистанционное обучение 5-11 классов. Также стоит вопрос об обязательной самоизоляции людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Как рассказал вице-губернатор Евгений Елин, эти меры с высокой долей вероятности будут приняты в ближайшее время.

Прекращение работы детских садов и младших классов пока не обсуждается, так как это лишит родителей возможности работать. Также Елин отметил, что планов закрывать бизнес пока нет, но могут быть усилены ограничения для массовых мероприятий.

С 9 ноября в Петербурге начали действовать дополнительные коронавирусные ограничения.

Фото: Piter.TV