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В Смольном не исключили ужесточения ограничений из-за коронавируса
Сегодня, 15:48
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nastya960

В Смольном не исключили ужесточения ограничений из-за коронавируса

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На данный момент в правительстве обсуждают обязательный перевод на дистанционное обучение 5-11 классов.

Власти Петербурга снова обсуждают ужесточение коронавирусного режима на фоне роста заболеваемости. Об этом сообщила "Фонтанка".

На данный момент в правительстве обсуждают обязательный перевод на дистанционное обучение 5-11 классов. Также стоит вопрос об обязательной самоизоляции людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Как рассказал вице-губернатор Евгений Елин, эти меры с высокой долей вероятности будут приняты в ближайшее время.

Прекращение работы детских садов и младших классов пока не обсуждается, так как это лишит родителей возможности работать. Также Елин отметил, что планов закрывать бизнес пока нет, но могут быть усилены ограничения для массовых мероприятий.

С  9 ноября в Петербурге начали действовать дополнительные коронавирусные ограничения.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, ограничения, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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