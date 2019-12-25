В Смольном не исключают досрочной отправки школьников на каникулы из-за коронавируса

Однако сейчас предпосылок к такому развитию событий нет.

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина не исключила, что школьников в городе могут отправить на карантин из-за вероятного быстрого распространения коронавирусной инфекции. Заявление было сделано в эфире телеканала "Санкт-Петербург" 5 октября. Однако отмечается, что сейчас предпосылок к такому развитию событий нет.

Потехина отметила, что "плановые" каникулы для школ города планируются с 26 октября. Если ситуация с коронавирусом будет развиваться стремительно, то, возможен уход на каникулы "чуточку пораньше".

Ранее мы сообщали о том, что в Минпросвещения назвали число школ, находящихся на карантине – порядка 3%.

Фото: Piter.tv