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В Смольном не исключают досрочной отправки школьников на каникулы из-за коронавируса
Сегодня, 20:20
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mook1

В Смольном не исключают досрочной отправки школьников на каникулы из-за коронавируса

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Однако сейчас предпосылок к такому развитию событий нет.

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина не исключила, что школьников в городе могут отправить на карантин из-за вероятного быстрого распространения коронавирусной инфекции. Заявление было сделано в эфире телеканала "Санкт-Петербург" 5 октября. Однако отмечается, что сейчас предпосылок к такому развитию событий нет.

Потехина отметила, что "плановые" каникулы для школ города планируются с 26 октября. Если ситуация с коронавирусом будет развиваться стремительно, то, возможен уход на каникулы "чуточку пораньше".

Ранее мы сообщали о том, что в Минпросвещения назвали число школ, находящихся на карантине – порядка 3%.

Фото: Piter.tv

Теги: карантин, коронавирус, смольный, школы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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