В Смольном назвали самые востребованные маршруты у горожан

8 из 10 позиций занял электротранспорт.

В комитете по транспорту Петербурга определили самые популярные маршруты наземного транспорта. Самый востребованный из них — трамвай №100 — ежедневно перевозит 45 тысяч пассажиров.

На втором месте находится трамвай №55, а на третьем — трамвай №60. У каждого пассажиропоток составляет более 30 тысяч в сутки. Такой показатель был зафиксирован в ноябре 2020-го года.

Наиболее популярным троллейбусом оказался маршрут №37 (почти 23 тыс. человек в сутки). Затем идут автобус №2, трамвай №64 ("Чижик), троллейбусы №№ 31, 20 и трамвай №25. ТОП-10 замыкает автобус №74. Он перевозит 18,5 тыс. людей в течение суток.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге не планируют избавляться от кондукторов. Некоторые маршруты сейчас в тестовом режиме обслуживают пассажиров без кондукторов.

Фото: Piter.TV