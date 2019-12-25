В комздраве озвучили способы записи на вакцинацию от COVID-19

Приоритетными форматами будут записи через интернет и по номеру 122.

В петербургском комитете по здравоохранению рассказали, как желающим можно будет записаться на вакцинацию от коронавируса. По словам главы комитета Дмитрия Лисовца, приоритетными форматами записи будут заявки через интернет и по номеру 122. Об этом чиновник заявил 18 декабря в эфире канала "Санкт-Петербург".

Сначала, напомнил Лисовец, в городе привьют людей из групп риска: учителей, медиков, соцработников, полицейских и работников транспорта, поскольку вакцины пока не очень много. Затем начнется массовая вакцинация, и привиться сможет каждый желающий. Алгоритмы записи в комздраве пока прорабатывают.

Комздрав Петербурга запросил более 150 тысяч доз вакцины от коронавируса.

Фото: Piter.TV