Комздрав Петербурга запросил более 150 тысяч доз вакцины от коронавируса

Массовая вакцинация стартовала в Северной столице.

В пятницу, 18 декабря, в Петербурге стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Первыми вакцину получат медики, учителя и специалисты социальной службы. Со следующей недели вакциной обеспечат других горожан. Город получил 5 900 доз, сообщил глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец в эфире программы "Петербург против коронавируса" на телеканале "Санкт-Петербург".

Специалист отметил, что полученных дох не хватит на рассчитанное количество горожан. Он выразил надежду, что Петербург получит дополнительное количество доз. Также Лисовец уточнил, что до конца года, либо в начале 2021 года планируют привить всех учителей.

Отмечается, что специалисты оформили запрос на более, чем 150 тысяч доз вакцины "Спутник V", но сколько именно доз получат врачи в итоге, пока неизвестно.

Вопрос о вакцинировании людей в возрасте 65 лет и старше решат после того, как прививочные пункты проработают в тестовом режиме больше недели.

Ранее мы писали, что в Петербурге начался первый этап вакцинации учителей.

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