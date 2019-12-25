Власти Петербурга назвали сферы, в которых снизились зарплаты

К 2024 году планируется создать не менее 1 млн 36 тысяч рабочих мест в негосударственном секторе.

Власти Северной столицы назвали сферы, в которых снизились зарплаты. Соответствующий вопрос обсудили на заседании правительства Петербурга.

Снижение зарплат снизилось в гостиничной сфере, культуре, спорте и в общественном питании. А вот сферы информатизации и операций с недвижимостью наоборот демонстрируют хорошую динамику.

В Смольном заявили, что к 2024 году в городе создадут не менее 1 млн 36 тысяч рабочих мест в негосударственном секторе.

Ранее мы сообщали о том, что Роспотребнадзор посоветовал петербуржцам оставаться дома.

Фото: Piter.tv