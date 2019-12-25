Роспотребнадзор посоветовал петербуржцам оставаться дома

А туристов попросили не приезжать в город на Неве.

Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в Северной столице. Оказалось, что в данный момент ситуация в Петербурге напряженная. Об этом рассказала руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова в эфире телеканала "78".

Представитель ведомства посоветовала горожанам не выезжать за пределы Петербурга. Также туристов просят исключить из своего маршрута город на Неве. Башкетова отметила, что для этого были приняты ограничительные меры.

Напомним, что в Петербурге никаких официальных ограничений на выезд или въезд из других регионов в не вводилось.

Ранее мы сообщали о том, что почти 700 человек прошли вакцинацию от коронавируса в Петербурге.

Фото: Piter.tv