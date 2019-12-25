Почти 700 человек прошли вакцинацию от коронавируса в Петербурге

В первую очередь прививки делают медикам, педагогам и сотрудникам силовых структур.

В Северной столице от COVID-19 привились почти 700 человек. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на аппарат вице-губернатора Олега Эргашева.

В горроде на Неве поступило более 7,5 тысяч доз вакцины "Спутник V" и 1 000 доз препарата ЭпиВакКорона. Соответствующие прививки можно сделать в 11 районах города. В Петербурге работают 20 пунктов вакцинации.

Отмечается, что в первую очередь прививки получат медики и сотрудники силовых структур.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург попросил еще 300 тысяч доз вакцины от коронавируса.

Фото: Piter.tv