Петербург попросил еще 300 тысяч доз вакцины от коронавируса

Также в помощь врачам привлекут студентов.

Власти Северной столицы выяснили сколько городу необходимо доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на телеканале "Россия-24".

По подсчетам экспертов, Северной столице необходимо 300 тысяч доз вакцины от COVID-19. Петербург рассчитывает на федеральную помощь.

Нам необходимы 300 тысяч доз вакцины и еще 200 миллионов рублей на бесплатные лекарства для амбулаторных пациентов Александр Беглов.

Также Смольный намерен изменить сроки проведения зимней сессии для студентов старших курсов медицинских вузов. Учащиеся будут помогать в работе врачам.

Ранее мы сообщали о том, что в Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в Петербурге.

Фото: Piter.TV