Петербург попросил еще 300 тысяч доз вакцины от коронавируса

Власти Северной столицы выяснили сколько городу необходимо доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на телеканале "Россия-24".
По подсчетам экспертов, Северной столице необходимо 300 тысяч доз вакцины от COVID-19. Петербург рассчитывает на федеральную помощь.
Нам необходимы 300 тысяч доз вакцины и еще 200 миллионов рублей на бесплатные лекарства для амбулаторных пациентов
Александр Беглов.
Также Смольный намерен изменить сроки проведения зимней сессии для студентов старших курсов медицинских вузов. Учащиеся будут помогать в работе врачам.
Ранее мы сообщали о том, что в Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в Петербурге.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все