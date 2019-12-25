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Петербург попросил еще 300 тысяч доз вакцины от коронавируса
Сегодня, 8:18
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Петербург попросил еще 300 тысяч доз вакцины от коронавируса

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Также в помощь врачам привлекут студентов. 

Власти Северной столицы выяснили сколько городу необходимо доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на телеканале "Россия-24".

По подсчетам экспертов, Северной столице необходимо 300 тысяч доз вакцины от COVID-19. Петербург рассчитывает на федеральную помощь. 

Нам необходимы 300 тысяч доз вакцины и еще 200 миллионов рублей на бесплатные лекарства для амбулаторных пациентов

Александр Беглов.

Также Смольный намерен изменить сроки проведения зимней сессии для студентов старших курсов медицинских вузов. Учащиеся будут помогать в работе врачам. 

Ранее мы сообщали о том, что в Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: беглов, вакцина от коронавирус, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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