В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в Петербурге

Вторую неделю подряд город стоит на одних цифрах – 3700-3800 заражений в сутки.

Глава регионального управления Роспотребнадзора и главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова оценила эпидемиологическую ситуацию в городе. Вторую неделю подряд Северная столица "застопорилась" на больших цифрах – 3700-3800 заражений в сутки.

"В то же время мы не растем, это обнадеживает", - отметила Башкетова в эфире "Открытой студии" на телеканале "78".

Рост заболеваемости в Петербурге начался в сентябре. Особо сильный прирост заболевших был в начале ноября, когда прошли 2-х недельные каникулы. Впереди зимние каникулы. На этот период в городе запрещены все детские организованные мероприятия в закрытых помещениях, но открыты катки.

Ранее мы писали, что до конца года Петербург получит 100 тысяч доз вакцины от коронавируса.

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