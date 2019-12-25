На данный момент в базе вакансий Службы занятости числится более 30 тысяч предложений от работодателей.

В среду, 29 апреля, стало известно о том, что власти Петербурга назвали самые востребованные специальности на рынке труда Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Евгения Елина.

Отмечается, что в настоящее время все безработные могут пройти обучение на сайте Центра занятости на программы профессионального обучения и дополнительного образования. В базе вакансий Службы занятости числится 30 тысяч человек. В ведомстве отметили, что в настоящий момент, около 187 человек проходят онлайн-обучение.

Горожанам предалагают пройти обучение по таким специальностям, как "Компьютерное конструирование в 3D MAX и AutoCad", "Деловой английский язык", "Оператор ЭВМ со знанием 1С: Управление торговлей" и "Специалист по кадрам".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге зафиксировали 290 новых случаев коронавируса.

Фото:Беглов/вк