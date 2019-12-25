Смольный назвал самые популярные имена для детей, которые рождены во время самоизоляции

В число популярных у родителей также вошли имена Артём и Даниил, Полина и Ева.

В четверг, 21 мая, стало известно о том, какие самые популярные имена среди петербуржцев для детей, которые рождены во время самоизоляции. Об этом рассказали в комитете по делам записи актов гражданского состояния Петербурга

Как оказалось, в период с 1 апреля по 12 мая самыми распространёнными мужскими именами стали: Александр, Михаил, Максим, Дмитрий, Артём, Иван, Роман, Лев, Даниил и Марк.

А девочек чаще всего называли София, Алиса, Мария, Анастасия, Полина, Виктория, Анна, Ева, Александра, Василиса.

Ранее мы сообщали о том, что губернатор Петербурга пообещал развивать социальные программы.

Фото:pixabay