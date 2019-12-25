Губернатор Петербурга пообещал развивать социальные программы

Также глава города поделился достижениями прошлого года.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о том, что большинство бюджетных средств и в дальнейшем будут тратить на социальные программы. Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте".

Градоначальник подвел итоги прошлого года в социальной сфере: свое жилье получили 370 детей-сирот, был решен вопрос с жильев для ветеранов ВОВ и участников войны в Афганистане, шесть льготных категорий граждан получили право бесплатного проезда в электричках и так далее.

Несмотря ни на что, наша цель остается прежней - развивать Петербург как город, где удобно и безопасно жить.

Сейчас власти корректируют распределение бюджета города из-за пандемии коронавируса. В том числе пострадает и социальная сфера. Об этом подробно рассказал Piter.TV.

Также поправки прокомментировали депутаты ЗакСа.

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