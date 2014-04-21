Стали известны районы с наибольшим количеством дефектов на теплосетях

Чаще всего аварии на трубах происходят в Пушкинском, Колпинском и Невском районах.

В петербургском комитете по энергетике и инженерному обеспечению назвали районы города, страдающие от наибольшего количества дефектов на теплосетях. Об этом рассказал телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на и.о.зампреда комитета Константина Котвицкого.

Больше всего изношенных теплосетей находится в Пушкинском, Колпинском и Невском районах, также аварии часто происходят в Кировском, Центральном и Фрунзенском районах. Дефекты на теплосетях почти не встречаются в Курортном, Петродворцовом и Петроградском районах, где с 2006 года вели комплексную реконструкцию источников. Отмечается, что у "Теплосети" трубы изношеннее, чем у ГУП "ТЭК": в ведении первой компании находится 47% ненадежных труб, у второй – 23%.

В целом тепловой комплекс Петербурга составляет свыше 9 тысяч километров сетей, их износ составляет порядка 28%.

Ремонт теплосети в "Шувалово-Озерках" планируют завершить к октябрю 2022 года.

Фото: ВКонтакте / ГУП "ТЭК СПб"