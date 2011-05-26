Ремонт теплосети в "Шувалово-Озерках" планируют завершить к октябрю 2022 года

Восстановительные работы ведутся за счёт средств бюджета.

ГУП "ТЭК СПб" повысит надежность теплоснабжения 15 тысяч жителей Выборгского района, заменив более трёх километров ветхих сетей в квартале 24 "Шувалово-Озерки", передает руководитель пресс-службы ГУП "ТЭК СПб".

Предприятие планирует реконструировать 3395 метров тепловой сети в пределах Придорожной аллеи, улицы Руднева, проспекта Просвещения и Культуры. Также в планах восстановить 30 зданий, в том числе 25 многоквартирных дома, три детских сада и школу. По итогам восстановительных работ жители Выборгского района получат бесперебойное теплоснабжение.

Высокий износ теплосетей стал причиной частых аварий в квартале. Именно поэтому планируют ввести современные гибкие трубопроводы, которые позволят уменьшить количество аварий на ближайшие 30 лет. Новые теплосети сделаны из нержавеющей стали с теплоизоляционным покрытием, которые оснащены датчиками оперативно-дистанционного контроля.

На время восстановительных работ в квартале будет возведено 3266 метров временной теплосети. Работы планируют завершить в октябре 2022 года.

Напомним, что в Петербурге за год заменили 154 километра изношенных трубопроводов.

Фото: gptek.spb.ru