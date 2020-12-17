В Петербурге за год заменили 154 километра изношенных трубопроводов

Из них 21,6 километров заменили на магистральных сетях, 132 километра – на внутриквартальных.

За прошедший 2020 год в Петербурге обновили 154 километра изношенных трубопроводов. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

21,6 километров заменили на магистральных сетях, 132 километра – на внутриквартальных. За счет бюджета города предприятие заменило 64 километра – на эти цели было выделено более 2,5 миллиарда рублей. Больше всего сетей проложили в Калининском, Приморском и Красногвардейском районах. Помимо этого около 20 километров труб проложили в Пушкине и Колпино.

Кроме того теплоэнергетики заменили 1,4 метров изношенных сетей на проспекте Ветеранов раньше на два года, таким образом тепло получили 255 зданий. А на улице Коллонтай раньше срока обновили 1088 метров теплосетей, чтобы обеспечить теплом 52 здания.

Специалистам удалось сэкономить 759 миллионов рублей. В этом году предприятие планирует построить и заменить более 160 километров сетей.

Ранее мы писали, что теплосети у метро "Проспект Просвещения" реконструируют к октябрю.

Фото: ГУП "ТЭК СПб" / вк