Теплосети у метро "Проспект Просвещения" реконструируют к октябрю

Работы ведутся на углу проспектов Энгельса и Просвещения.

У станции метро "Проспект Просвещения" продолжаются работы по реконструкции магистральной теплосети. Как рассказали в пресс-службе ГУП "ТЭК", специалисты заменяют изношенный участок трубы на углу проспектов Энгельса и Просвещения.

Все работы планируется завершить к середине октября 2021 года: теплоэнергетики обновят 540 метров трубопроводов диаметром 800-1000 мм, а после этого восстановят благоустройство территории. Отмечается, что данный участок сети резервирует абонентов всей зоны котельной Парнас, а именно 945 жилых домов, 12 учебных учреждениях. 63 школы, 98 детских учреждений, 58 больниц и поликлиник. В зоне теплоснабжения живут порядка 250 тысяч человек. Также реконструкция нужна для повышения безопасности пешеходов у станции метро, в месте массового скопления людей.

В ГУП "ТЭК" подчеркнули, что бесперебойное снабжение горожан теплом и горячей водой на время реконструкции обеспечат за счет строительства временной тепловой сети.

Также мы сообщали, что главную улицу Гатчины отреставрируют.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК"