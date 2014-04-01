В Смольном назвали примерные даты зачисления будущих первоклассников в школы

Сначала приглашения на учебу получат представители льготных категорий граждан.

Родители будущих школьников могут начать волноваться, если школа не прислала им никаких уведомлений до 5 июля. Начальник отдела общего образованию комитета по образованию Анна Грубская напомнила в эфире телеканала "Санкт-Петербург", что прием документов ведется до 30 июня 2021 года, поэтому придется подождать.

Школы начинают работать со списками с 15 мая. Сначала приглашения получат льготники, а затем жители микрорайона данной школы. После этого родители могут относить оригиналы документов в образовательное учреждение.

В том случае, если вы не получили отказ по всем трем школам, то петербуржцам стоит обратиться в конфликтую комиссию. Ситуация может произойти только если вы подали заявку в школы не от микрорайона.

Ранее Piter.TV рассказал о том, куда и какие документы подавать для зачисления ребенка в школу.

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