В Смольном назвали коэффициент индексации выплат на 2024 год

Коэффициент определит размер ряда мер соцподдержки петербуржцев.

Правительство Северной столицы утвердило коэффициент индексации выплат на следующий 2024 год. Соответствующее постановление городского правительства подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, информирует пресс-служба Смольного.

Так, коэффициент составит 1,0495. Он определит размер ряда мер соцподдержки петербуржцев, а также ежемесячных денежных выплат по договору пожизненной ренты. Кроме того, при помощи коэффициента будет определён размер компенсации расходов на оплату стоимости доступа к Сети общественным объединениям ветеранов войны и труда, узникам фашистских концлагерей, инвалидам и жертвам политических репрессий в городе.

Также по коэффиценту проиндексируют размер финансирования расходов, непосредственно связанных с оказанием бесплатной квалифицированной юридической помощи петербуржцам.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге бесплатное энтеральное питание предоставляется теперь не только детям, но и взрослым.

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