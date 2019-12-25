В Петербурге бесплатное энтеральное питание предоставляется теперь не только детям, но и взрослым

Также на пленарном заседании V Форума социальных инноваций регионов в Москве губернатор Северной столицы отметил прорыв в развитии онкологической службы.

С прошлого года в Петербурге введена новая мера поддержки для тяжелых больных, которым требуется энтеральное питание в домашних условиях. Ранее лечебные смеси бесплатно предоставлялись только детям. Теперь такое питание бесплатно предоставляется всем, в том числе взрослым. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Также на пленарном заседании V Форума социальных инноваций регионов в Москве губернатор Северной столицы отметил прорыв в развитии онкологической службы.

В городе был создан первый в России центр протонной терапии. В наши клиники приезжают лечиться люди из других регионов и стран. Александр Беглов

Глава Северной столицы отметил, что повышенное внимание к организации онкологической помощи позволило добиться снижения смертности на 21%.

В Петербурге был открыт первый в России детский хоспис. Год назад в его составе начало работу отделение для ребят, которым уже исполнилось 18 лет.

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