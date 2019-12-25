Власти Петербурга назвали главные проблемы дистанционного обучения школьников

Первая проблема — исчезновение мотивации, которая характерна для работы в коллективе

В среду, 17 июня, стало известно о том, что в Смольном назвали главные проблемы дистанционного обучения школьников. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.

Елин считает, что первая проблема во время дистанционного обучения школьников — исчезновение мотивации. Кроме того, во время такой учёбы также трудно контролировать качество самого образования.

Напомним, что ранее градоначальник Петербурга Александр Беглов заявил, что с 1 сентября 2020 года все школы города перейдут на очный режим.

Ранее мы сообщали о том, что почти 500 петербургских спортсменов получат премии за достижения.

Фото:Piter.TV