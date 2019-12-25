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Почти 500 петербургских спортсменов получат премии за достижения
Сегодня, 17:06
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Почти 500 петербургских спортсменов получат премии за достижения

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Премия присуждается за четвертый квартал 2019 года.

Почти 500 спортсменов и тренеров, проживающих в Петербурге, получат премии за достижение высоких спортивных результатов. Как сообщили в пресс-службе Смольного 17 июня, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Награды планируется вручить 490 людям, показавшим высокие результаты на официальных международных и всероссийских соревнованиях. Премия присуждается за четвертый квартал 2019 года, а ее размер зависит от уровня соревнований и определяется другим постановлением правительства, действующим с 2008 года.

Не так давно в Петербурге учредили новую награду для врачей и медсестер.

Фото: pixabay

Теги: премия, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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