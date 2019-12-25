В Петербурге учредили новую награду для врачей и медсестер

Первое награждение знаком отличия "За доблесть в спасении" состоится 21 июня.

В Петербурге 11 июня учредили новую награду губернатора, знак отличия "За доблесть в спасении" будут вручать медикам и спасателям, проявившим "мужество и самоотверженность при спасении жизни и здоровья людей". Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Первое награждение состоится уже 21 июня, в День медицинского работника. Отличительный знак получат врачи, фельдшеры, санитары и медсестры, работающие с коронавирусными больными – всего в списке награждаемых порядка 100 медиков. Отмечается, что погибших от COVID-19 буквально на рабочем месте, наградят посмертно.

Подать ходатайство о награждении врачей могут руководители госорганов, органов местного самоуправления и любые городские организации.

Собранные ветераном 4 млн рублей отправили семьям врачей, погибших от COVID-19.

Фото: Piter.TV